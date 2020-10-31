31 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Eddie Newton'un ayrılığını resmen açıkladı

Trabzonspor ayrılığı resmen açıkladı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 Giriş Tarihi: 31.10.2020

dakika haberi: , Süper Lig'de üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından teknik direktör Eddie 'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

, Eddie 'un sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama:

Şirketimiz ile Teknik Direktör Edward John Ikem Newton arasındaki 26.08.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli teknik direktörlük sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre Teknik Direktöre, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar olan 333.296.-EUR tutarındaki alacakları ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla.

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