14 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme geri döndü

Sihirbaz geri döndü!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.10.2020

Uzun bir süredir ailesini göremeyen Anthony Nwakaeme, Nijerya Hükümeti'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkesine gidememişti. Fırtına, bu konuda devreye girmiş ve oyuncusunu ülkesine yollamıştı. 31 yaşındaki oyuncu Trabzon'a geri döndü.

Nwakaeme, milli arada Nijerya'ya gitmişti. Nijerya hükümetinin aldığı Covid tedbirleri nedeniyle ülkesine gidemeyen ve büyük bir aile özlemi çeken 31 yaşındaki futbolcunun bu durumun performansına da yansıması üzerine bordo- mavili kulüp devreye girdi. Özel izinle gönderilen ve ailesiyle 1 haftalık tatilde hasret gideren sol kanat özel bir uçak ile geri döndü.

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