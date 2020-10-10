10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da!

BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.10.2020

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile , milli ara nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fırtına, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, bugün saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. Milli ara sonrası yapacağı Başakşehir mücadelesini kazanıp çıkışa geçmek isteyen ile Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına'nın bu ciddi hazırlık mücadelesini Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanacak. Teknik direktör Newton, sakat ve milli takımda olmayan futbolcuların son durumunu görmüş olacak.

3 FUTBOLCU RİSKE EDİLMEDİ

Bordo-mavililerde milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra Edgar, Plaza ve Abdulkadir Parmak bugün Erzurum maçının kadrosunda yer almıyor. 3 oyuncunun da hafif sakatlılarının devam ettiği, Başakşehir mücadelesinde oynamalarına engel bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

Trabzonspor'da kamp kadrosu belli oldu! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra... Newton'ın imha planı hazır! Milli aradan sonra...
Newton İslam'ı nasıl seçtiğini açıkladı! Newton İslam'ı nasıl seçtiğini açıkladı!
İleri uçta 9 aday İleri uçta 9 aday
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör