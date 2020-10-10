BB Erzurumspor - Trabzonspor maçı A Spor’da!

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile Trabzonspor, milli ara nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

Fırtına, A Milli Takım'ın maçları nedeniyle lige verilen arayı boş geçmiyor. Bordo-mavili kulüp, bugün saat 16.00'da Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. Milli ara sonrası yapacağı Başakşehir mücadelesini kazanıp çıkışa geçmek isteyen Trabzonspor ile Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaşacak. Fırtına'nın bu ciddi hazırlık mücadelesini Türkiye'nin en çok izlenen spor kanalı A Spor'da naklen yayınlanacak. Teknik direktör Newton, sakat ve milli takımda olmayan futbolcuların son durumunu görmüş olacak.

3 FUTBOLCU RİSKE EDİLMEDİ

Bordo-mavililerde milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra Edgar, Plaza ve Abdulkadir Parmak bugün Erzurum maçının kadrosunda yer almıyor. 3 oyuncunun da hafif sakatlılarının devam ettiği, Başakşehir mücadelesinde oynamalarına engel bir durumun bulunmadığı öğrenildi.

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