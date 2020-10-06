06 Ekim 2020, Salı

TRABZONSPOR

Vitor Hugo'nun forma numarasının sırrı ortaya çıktı! İşte o detay

Forma numarasının sırrı ortaya çıktı! İşte o detay
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.10.2020

'un uzun süren görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper 'nun giyeceği forma numarası belli oldu. Tecrübeli isim bordo-mavili kulüpte 13 numarayı giyecek. Hugo'nun bu tercihinin sebebi ise oldukça dikkat çekiciydi. İşte detaylar...

yeni transferi Brezilyalı stoper 'nun transferini resmi sosyal medya hesabından yayınlığı video ile duyurdu. Vitor Hugo için hazırlanan tanıtım videosu kısa sürede bordo mavili taraftarlardan yoğun ilgi görürken Vitor'un forma numarasının 13 olduğu görüldü.
Trabzonspor Vitor Hugo transferini bu video ile duyurdu!

NEDEN 13 NUMARA?

Vitor Hugo'nun ekiplerinden 'da stoperde birlikte oynadığı ve 2 sene önce vefat eden takım arkadaşı Astori'nin anısı için bu forma numarasını tercih ettiği öğrenildi.
Trabzonspor Vitor Hugo'yu transfer ettiğini KAP'a bildirdi! İşte maliyeti

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