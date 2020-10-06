06 Ekim 2020, Salı
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Vitor Hugo'nun forma numarasının sırrı ortaya çıktı! İşte o detay
Trabzonspor'un uzun süren görüşmeler sonucunda kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun giyeceği forma numarası belli oldu. Tecrübeli isim bordo-mavili kulüpte 13 numarayı giyecek. Hugo'nun bu tercihinin sebebi ise oldukça dikkat çekiciydi. İşte detaylar...
Trabzonspor yeni transferi Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun transferini resmi sosyal medya hesabından yayınlığı video ile duyurdu. Vitor Hugo için hazırlanan tanıtım videosu kısa sürede bordo mavili taraftarlardan yoğun ilgi görürken Vitor'un forma numarasının 13 olduğu görüldü.
NEDEN 13 NUMARA?Vitor Hugo'nun İtalya ekiplerinden Fiorentina'da stoperde birlikte oynadığı ve 2 sene önce vefat eden takım arkadaşı Astori'nin anısı için bu forma numarasını tercih ettiği öğrenildi.
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