Trabzonspor'un B.B.Erzrumspor maçı için kamp kadrosu belli oldu!
Süper Lig'e verilen milli arada B.B.Erzurumspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da maç kafilesi belli oldu. İşte detaylar...
Süper Lig'e verilen milli arayı boş geçmeyen Trabzonspor, 10 Ekim Cumartesi günü BB Erzurumspor'la hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadele A Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
Maç için Erzurum'a hareket eden Trabzonspor'un kamp kadrosu da belli oldu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Erzurum kafilesinde şu isimler yer alıyor:
AHMET CAN KAPLAN
BENIK AFOBE
BİLAL BAŞACIKOĞLU
ERCE KARDEŞLER
FARUK CAN GENÇ
FLAVIO
FOUSSENI DIABATE
GASTON CAMPI
JOAO PEREIRA
KAĞAN MORADAOĞLU
KAMİL AHMET ÇÖREKÇİ
KEREM BAYKUŞ
LEWIS BAKER
MARLON XAVIER
SAFA KINALI
SALİH KAVRAZLI
SÜLEYMAN CEBECİ
VITOR HUGO
YUSUF SAR
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