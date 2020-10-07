BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı A Spor'da!

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma naklen A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Trabzonspor, Süper Lig 2020–2021 sezonuna verilen milli arada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçı oynayacak.

10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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