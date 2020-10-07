07 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı A Spor'da!

BB Erzurumspor-Trabzonspor maçı A Spor'da!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de , ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma naklen A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

, 2020–2021 sezonuna verilen milli arada ile hazırlık maçı oynayacak.

10 Ekim 2020 Cumartesi günü Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan mücadele, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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