Takımın dili Portekizce!

Bordo-mavililer takımda dil uyumunu yakaladı. Marlon ile Hugo Brezilyalı, Edgar'la, Pereira Portekizli.

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Bordo-mavililer takımda dil uyumunu yakaladı. Marlon ile Hugo Brezilyalı, Edgar'la, Pereira Portekizli. Bu savunma dörtlüsünün ana dili Portekizce. Önlerinde oynayan Flavio da Brezilya vatandaşı. Takımın gol yükünü çekecek Yeşil Burun Adalı Djaniny'nin de ana dili Portekizce.