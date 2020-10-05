05 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Vitor Hugo ile sözleşme imzalayacak

Transferde büyük başarı! Tam 40 gün...
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

uzun süredir görüşme halinde olduğu Brezilyalı stoper ile anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer Brezilyalı stoper ile sözleşme imzalayacak.

'un 40 gün uğraşarak transferini gerçekleştirdiği Brezilyalı stoper , 'ye geldi. Hugo'nun sürecinde ilginç olaylar yaşandı. Scout ekibinin önerisiyle oyuncu ve kulübü ile kurulan ilk temastan bordo-mavililer olumlu yanıt alamadı. Ancak 29 yaşındaki Hugo ve ailesi ile teması kesmeyen Trabzonspor bu çabasının karşılığını aldı ve oyuncuyu ikna etti.

MENAJERLER DE DEVRE DIŞI

Ancak bu sefer Palmeiras'ın istediği bonservis ve menajerler problem oldu. Bunun üzerine Trabzonspor taktik değiştirip, oyuncudan vazgeçtiğini açıkladı. Bordo-mavililerin isteği ile Hugo da Palmerias'a Trabzonspor'a gitmek istediğini iletti. Bu taktikle menajerler de devre dışı bırakıldı ve yaklaşık 40 günlük operasyon sonunda Hugo dün aktarmalı Trabzon'a geldi. İmzanın bugün atılması bekleniyor.

TARAFTARA TÜRKÇE MESAJ: 'BERABERİZ'

İSTANBUL Havaalanı'nda kısa bir açıklama yapan Vitor Hugo, kendisini çok mutlu hissettiğini belirterek, Trabzonspor ile bu sezon önceki sezonlara göre daha iyi bir performans sergilemek istediğini dile getirdi. Hugo, Trabzonsporlu taraftarlara Türkçe seslenirken "Biz beraberiz" dedi.

YILLIK ÜCRETİ 1.3 MİLYON EURO

Vitor Hugo, Trabzonspor ile seneliği 1.3 milyon 'dan 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.
Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo Trabzon'a geldi

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