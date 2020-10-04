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TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo sağlık kontrolünden geçti

Yeni transfer sağlık kontrolünden geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 04.10.2020

'un yeni transferi , sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklamıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'da önceki gün kente gelen ve dün akşam da 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklanan forvet oyuncusu , bugün kentteki özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmayan Yeşil Burun Adaları vatandaşı 29 yaşındaki oyuncunun takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtildi.

Djaniny resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları haberin devamı

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