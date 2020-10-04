Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo, sağlık kontrolünden geçti. Bordo-mavili takım, 29 yaşındaki santrforla 3 yıllık sözleşme imzaladığı açıklamıştı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'da önceki gün kente gelen ve dün akşam da 3 yıllık anlaşma sağlandığı açıklanan forvet oyuncusu Djaniny Semedo, bugün kentteki özel hastanede sağlık kontrolünden geçti. Kontrollerde olumsuz bir bulguya rastlanmayan Yeşil Burun Adaları vatandaşı 29 yaşındaki oyuncunun takımla birlikte çalışmalara katılacağı belirtildi.

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