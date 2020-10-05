Giuliano işi zorda

Karadeniz ekibinin gündemindeki isimlerden Giuliano transferinin zora girdiği belirtildi.

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Karadeniz ekibinin gündemindeki isimlerden Giuliano transferinin zora girdiği belirtildi. Bordo-mavililerin, Al-Nasr ile kontratını fesh eden Brezilyalı futbolcuyla görüştüğü ancak oyuncunun yüksek maaş istemesi sebebiyle transferden vazgeçildiği kaydedildi.