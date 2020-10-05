05 Ekim 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Giuliano işi zorda

Giuliano işi zorda
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 05.10.2020

Karadeniz ekibinin gündemindeki isimlerden Giuliano transferinin zora girdiği belirtildi.

Karadeniz ekibinin gündemindeki isimlerden Giuliano transferinin zora girdiği belirtildi. Bordo-mavililerin, Al-Nasr ile kontratını fesh eden Brezilyalı futbolcuyla görüştüğü ancak oyuncunun yüksek maaş istemesi sebebiyle transferden vazgeçildiği kaydedildi.
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