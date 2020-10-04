04 Ekim 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Son dakika: Djaniny Semedo resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları

Djaniny resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları
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Güncelleme Tarihi: 04.10.2020 Giriş Tarihi: 04.10.2020

çalışmalarına devam eden , son olarak Al Ahli forması giyen 'yu kadrosuna kattığını 'na () bildirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

çalışmalarını sürdüren , hücum hattını güçlendirdi. Fırtına, santrfor 'yu kadrosuna kattığını 'na () bildirdi.

Bordo-mavililerin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2020-2021 sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.

Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla."

Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi! haberin devamı

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