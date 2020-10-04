Son dakika: Djaniny Semedo resmen Trabzonspor'da! İşte sözleşme detayları
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, son olarak Al Ahli forması giyen Djaniny Semedo'yu kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, hücum hattını güçlendirdi. Fırtına, santrfor Djaniny Semedo'yu kadrosuna kattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Bordo-mavililerin yaptığı açıklama şu şekilde:
"Şirketimiz ile serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Jorge Djaniny Tavares Semedo ile 3(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2020-2021 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
2021-2022 futbol sezonu için 1.300.000.-Eur garanti ücret,
2022-2023 futbol sezonu için 1.400.000.-Eur garanti ücret ödenecektir.
Futbolcunun bir başka kulübe transfer olması halinde, transfer dolayısıyla katlanılan masraflar ile futbolcuya ödenen/ödenecek tutarların düşülmesi sonrası kalan kısmının %15'i, futbolcuya ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcu ile olan sözleşmenin devam etmesi şartına bağlı olarak, futbolcuya ödenecek yıllık garanti ücretin %10'u ödenecektir.
Kamuoyuna duyurulur.
Saygılarımızla."
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