VAR 4 kez izletti Fırat Aydınus kararını değiştirmedi!
Süper Lig'in 4. haftasında oynanan Gaziantep FK - Trabzonspor maçının VAR hakemi Abdulkadir Bitigen, Gaziantep ekibinin kazandığı penaltı pozisyonunda Fırat Aydınus'u çağırarak hem Flavio'yu hem de Kenan'ı gösterdi ancak penaltıya şartlanan Aydınus, 4 defa izlediği pozisyonu süzemedi.
Trabzonspor'un Gaziantepspor maçının son dakikalarında yaşanan tartışmalı pozisyonla ilgili detaylara Fotomaç ulaştı. Hakemin penaltı vermek için ekran başına gittiğini anlayan bordo-mavili oyuncular, Fırat Aydınus'a Kenan'ın elle oynadığını anlatmaya çalıştılar. Flavio'nun yaptığı müdahale sonrası VAR hakemi Abdulkadir Bitigen orta hakem Fırat Aydınus'u çağırdı. Ancak Bitigen, Aydınus'a ısrarlı biçimde bu pozisyonun hemen öncesinde Gaziantepsporlu Kenan Özer'in topu eliyle kontrol ettiği anları izletti. Fırat Aydınus tam 4 defa bu pozisyonu izlemesine rağmen penaltıya şartlandığı için beyaz noktayı gösterdi.
GÖRE GÖRE YANLIŞ KARAR
VAR başındaki Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus'u pozisyonu yeniden izlemesi için çağırdı ancak deneyimli hakem yine de hata yaptı. Çünkü otoritelere göre Kenan Özer meşin yuvarlağı koluyla 'bilerek' kontrol ederken, Flavio'nun pozisyonunda da Brezilyalı oyuncu önce topu uzaklaştırıyor.
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