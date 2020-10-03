03 Ekim 2020, Cumartesi

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Trabzonspor başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF başkanı Nihat Özdemir ile görüşecek

Riva'da kritik görüşme! Ahmet Ağaoğlu...
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Giriş Tarihi: 03.10.2020

 FK maçı sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Bordo-mavili kulüp, başkan 'nun  Başkanı 'le görüşeceğini duyurdu. | Son dakika Trabzonspor haberleri

'in 4. haftasında , deplasmanda FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip aleyhine çalınan penaltı kararı ise büyük tartışmalara neden olmuştu. Kulüpten bir açıklama geldi.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

Başkanımız , Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bugün saat 14.00'te Başkanı ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki tesislerine gideceklerdir. Başkanımız görüşmenin ardından Riva Tesisleri önünde açıklama yapacaktır.

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