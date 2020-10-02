Trabzonspor, Palmeiras forması giyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kalan stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz Fırtınası, Brezilya ekibi Palmeiras'ta forma giyen 29 yaşındaki stoper Vitor Hugo'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Hugo'nun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek Trabzonspor ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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