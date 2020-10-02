03 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Vitor Hugo transferini bitiriyor! Anlaşma sağlandı

Fırtına stoperine kavuşuyor! Anlaşma sağlandı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 03.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

, forması giyen Brezilyalı stoper 'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı.

döneminin bitmesine kısa bir süre kalan stoper takviyesi için arayışlarını sürdüren 'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Karadeniz Fırtınası, ekibi 'ta forma giyen 29 yaşındaki stoper 'nun transferi için hem oyuncu hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Hugo'nun önümüzdeki günlerde Trabzon'a gelerek ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Trabzonspor Vitor Hugo ile anlaşma sağladı

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