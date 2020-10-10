10 Ekim 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLEYİN

Fırtına'dan tatsız prova
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Güncelleme Tarihi: 10.10.2020 Giriş Tarihi: 10.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye ve hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

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Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip adına golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Gomes attı.

Bordo-mavililerin tek golü ise 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.

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MAÇTAN DAKİKALAR

18. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gomes'in pasıyla Cenk Ahmet korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ömer Şişmanoğlu kafayla topu filelere gönderdi. 1-0

34. dakikada Hamroun orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi, Uygun durumda olan Gomes'i gördü. Gomes ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0

37. dakikada Ricardo Gomes'in pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in ara pasında kaleci erce ile karşı karşıya kalan Donald topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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51. dakikada Pereira orta alandan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu defansa çarpan top kornere çıktı.

54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Sefa'nın ortasında kaleci Kayacan'ı aşan topu arka tarafta Mina uzaklaştıramayınca Bilal önünde bulduğu topu boş kaleyi göndererek farkı bire indirdi. 2-1

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İLK 11'LER

B.B. Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan, Teıkeu, Osman, Donald, Ömer, Hamroun, Sissoko, Gomes

Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

GOLLERİ İZLEYİN

GOL | BB Erzurumspor 1-0 Trabzonspor
GOL | BB Erzurumspor 2-0 Trabzonspor
GOL | BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor

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