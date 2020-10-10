BB Erzurumspor 2-1 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | GOLLERİ İZLEYİN
Milli maçlar nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Trabzonspor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.
Milli ara nedeniyle ara verilen Süper Lig'de, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Trabzonspor hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Karşılaşmaya ev sahibi ekip adına golleri 18. dakikada Ömer Şişmanoğlu ve 34. dakikada Gomes attı.
Bordo-mavililerin tek golü ise 54. dakikada Bilal Başacıkoğlu'ndan geldi.
MAÇTAN DAKİKALAR
18. dakikada BB Erzurumspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Gomes'in pasıyla Cenk Ahmet korner çizgisine inerek yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Ömer Şişmanoğlu kafayla topu filelere gönderdi. 1-0
34. dakikada Hamroun orta sahadan aldığı topla ceza sahası önüne kadar geldi, Uygun durumda olan Gomes'i gördü. Gomes ceza sahası dışından sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı. 2-0
37. dakikada Ricardo Gomes'in pasıyla topla buluşan Cenk Ahmet'in ara pasında kaleci erce ile karşı karşıya kalan Donald topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
51. dakikada Pereira orta alandan aldığı topla ceza sahasına girmeden sert vurdu defansa çarpan top kornere çıktı.
54. dakikada sağ kanattan gelişen Trabzonspor atağında Sefa'nın ortasında kaleci Kayacan'ı aşan topu arka tarafta Mina uzaklaştıramayınca Bilal önünde bulduğu topu boş kaleyi göndererek farkı bire indirdi. 2-1
İLK 11'LER
B.B. Erzurumspor: Kayacan, Cenk Ahmet, Gökhan, Teıkeu, Osman, Donald, Ömer, Hamroun, Sissoko, Gomes
Trabzonspor: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe
GOLLERİ İZLEYİN
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