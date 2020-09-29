Trabzonspor milli arayı bekliyor

Takımda bulunan sakat isimlerin çokluğu nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor verilecek olan milli arayı dört gözle bekliyor.

Sakatlar nedeni ile sezona istediği gibi başlayamayan Trabzonspor, ligi Beşiktaş mağlubiyetiyle açmıştı. Denizlispor ile berabere kalan Bordo-Mavili ekip, Yeni Malatyaspor maçından galip çıkmıştı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadeleden de 3 puan alıp milli araya girmeyi bekliyor. Milli araya kadar son transferleri de halledecek olan Bordo- Mavili takım, yaklaşık iki hafta sürecek hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor.

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