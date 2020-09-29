29 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor milli arayı bekliyor

Milli arayı bekliyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Takımda bulunan sakat isimlerin çokluğu nedeniyle istediği başlangıcı yapamayan verilecek olan milli arayı dört gözle bekliyor.

Sakatlar nedeni ile sezona istediği gibi başlayamayan , ligi mağlubiyetiyle açmıştı. Denizlispor ile berabere kalan Bordo-Mavili ekip, maçından galip çıkmıştı. Süper Lig'in dördüncü haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu mücadeleden de 3 puan alıp milli araya girmeyi bekliyor. Milli araya kadar son transferleri de halledecek olan Bordo- Mavili takım, yaklaşık iki hafta sürecek hazırlık dönemini en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor.

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