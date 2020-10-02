02 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un yeni transferi Djaniny Semedo şehre geldi!

Trabzonspor'un yeni transferi şehre geldi!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 02.10.2020 Giriş Tarihi: 02.10.2020

, 'la sözleşme imzalamak için şehre geldi. Sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık kontrat yapılması bekleniyor.

, 'la sözleşme imzalamak için şehre geldi. Sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık kontrat yapılması bekleniyor.

Santrfor mevkisinde ilk olarak Benik Afobe'yi kadrosuna katan Trabzonspor'dan bir hamle daha geldi. Bordo-mavili takımın her konuda anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Djaniny şehre geldi. 29 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Kulübü Al Ahli ile sözleşmesini fesheden Semedo için bordo-mavililer bonservis bedeli de ödemeyecek.

SEMEDO KİMDİR?
Semedo'nun en büyük özelliği 1.90'lık boyuna rağmen hızı… Tıpkı Sörloth gibi topla çok hızlı olan ve adam geçebilen Semedo santrfor mevkiinin yanı sıra iki kanatta da forma giyebiliyor. Kariyeri Portekiz'de parladıktan sonra 2014'te Meksika'ya giden ve 2018'de 10.2 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan'ın Al Ahli takımına transfer olan Semedo bugüne kadar 294 maça çıkarak 99 gol ve 33 asist kaydetti. Semedo geçen yıl ise 25 maçta forma giyerek 8 gol ve 2 asistle oynadı.

Djaniny Trabzon'da

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