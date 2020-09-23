23 Eylül 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor'un Chelsea'den kiraladığı Lewis Baker, dün idman öncesi konuştu. Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonun en sevdiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
Lewis Baker:Trabzonspor ile çok başarılı olmak istiyorum
Trabzonspor’un yeni transferi Lewis Baker, “Benim açımdan ve yeni bir meydan okuma sezonu. Buraya gelme sebeplerinden biri de bu ”dedi.
Transfer olmadan önce Süper Lig'i takip ettiğini söyleyen İngiliz orta saha, "Benim açımdan önemli bir sezon olacak. Burada edineceğim tecrübelerle birlikte kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum" dedi
Trabzonspor'un Chelsea'den kiraladığı Lewis Baker, dün idman öncesi konuştu. Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonun en sevdiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama