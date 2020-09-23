23 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Lewis Baker:Trabzonspor ile çok başarılı olmak istiyorum

Trabzonspor ile çok başarılı olmak istiyorum
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

’un yeni transferi , “Benim açımdan ve yeni bir meydan okuma sezonu. Buraya gelme sebeplerinden biri de bu ”dedi.

olmadan önce 'i takip ettiğini söyleyen İngiliz orta saha, "Benim açımdan önemli bir sezon olacak. Burada edineceğim tecrübelerle birlikte kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Hocamız ile projeler, kulübün geleceği ve yapmak istedikleri ile alakalı konuştuk. Benim için yeni bir meydan okuma. Bu meydan okumayı kesinlikle kabul ediyorum" dedi

'un 'den kiraladığı , dün idman öncesi konuştu. Takımda birçok tecrübeli isim bulunduğunu belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Uzun sürenin ardından yarışmacı maçlara, mücadele gerektiren maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalanını dört gözle bekliyorum. Merkez orta pozisyonun en sevdiğim pozisyon olduğunu söyleyebilirim" ifadesini kullandı.
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