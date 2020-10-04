Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan sert sözler! "Perde arkası var"
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Gaziantep FK maçının hakem kararlarıyla ilgili sert sözler sarf etti. Ağaoğlu, "Bu yapılanların perde arkası var" ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor haberleri
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Süper Lig'in 4. haftasında oynadıkları Gaziantep FK maçının hakem kararlarıyla ilgili sert sözler sarf etti.
Ağaoğlu'nun Beyaz TV'ye yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:
"DAHA ÇOK BEKLERLER"
Bu yapılanların perde arkası var. Burada amaçlanan farklı şeyler de var. Sadece Trabzonspor'a değil, Trabzonspor yönetimine karşı bıktırma, bezdirme, zayıflatma ve yol yakınken belki giderler diye beklenti var. Çok daha beklerler.
"ORTA OYUNU VARDI"
Ben statta değildim. 75 günlük hak mahrumiyeti cezam var. Asbaşkanımız oradaydı. Sumudica'nın şahsına münhasır bir insan. Dünkü maçta belki de en normal hareket Sumudica'nın hareketiydi. Orada bir orta oyunu vardı. Elle teması görmüyorsunuz. Dakikalarca izliyorsunuz. Ondan sonra Sumudica ne yaptı. Gerçekten az bile yapmış.
"MHK BAŞKANI SERDAR TATLI'NIN SÖZLERİ"
Serdar Tatlı 2016'da Fırat Aydınus'a eyyamcı diyor ve bugün MHK Başkanı bugün hala görev veriyorsa bununla alakalı zihinlere 10 soru takılır.
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