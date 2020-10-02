Trabzonsporlu futbolculardan penaltı itirazı! İşte o pozisyon

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. İşte o pozisyon...

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1'lik berabere kaldı. Karşılaşmanın 90+7. dakikasında yaşanan pozisyonda Trabzonsporlu oyuncular penaltı bekledi ancak hakem devam kararı verdi. Maçın 90+9. dakikasında ise Trabzonsporlu futbolcular bir penaltı daha bekledi ancak Fırat Aydınus oyunu devam ettirdi.

İşte o pozisyon:

*Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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