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TRABZONSPOR

Sörloth iptal!

Sörloth iptal!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Mıllı maçlar dönüşü Trabzon'a dönmeyerek Leipzig yetkilileri ile görüşmelere başlayan Sörloth'un Almanya ekibine transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Ancak sağlık kontrolünün önce ertelenmesi sonra iptal edilmesi kafaları karıştırdı.

Mıllı maçlar dönüşü Trabzon'a dönmeyerek Leipzig yetkilileri ile görüşmelere başlayan Sörloth'un Almanya ekibine transferine kesin gözüyle bakılıyordu. Leipzig yöneticilerinin açıklamaları ve Alman basınında yayınlanan haberler, Norveçli forvetin dün sabah erken saatlerde sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atacağı yönündeydi. Ancak sağlık kontrolünün önce ertelenmesi sonra iptal edilmesi kafaları karıştırdı.
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