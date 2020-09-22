22 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Ngadjui beklemede

Ngadjui beklemede
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

, Gent'in stoperi Ngadeu Ngadjui için de girişimlerde bulunuyor. 29 yaşındaki Kamerunlu savunmacı için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Karadeniz devinin, satın alma opsiyonu rakamını yüksek tutarak kulübünü ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Bordo-mavililer, Gent'in stoperi Ngadeu Ngadjui için de girişimlerde bulunuyor. 29 yaşındaki Kamerunlu savunmacı için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Karadeniz devinin, satın alma opsiyonu rakamını yüksek tutarak kulübünü ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Ngadjui halen devam eden Belçika liginde 6 maçta forma giydi.
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