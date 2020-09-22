Ngadjui beklemede

Trabzonspor, Gent'in stoperi Ngadeu Ngadjui için de girişimlerde bulunuyor. 29 yaşındaki Kamerunlu savunmacı için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Karadeniz devinin, satın alma opsiyonu rakamını yüksek tutarak kulübünü ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

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Bordo-mavililerGent'in stoperi Ngadeu Ngadjui için de girişimlerde bulunuyor. 29 yaşındaki Kamerunlu savunmacı için kiralama teklifi yapmaya hazırlanan Karadeniz devinin, satın alma opsiyonu rakamını yüksek tutarak kulübünü ikna etmeye çalışacağı ifade edildi. Ngadjui halen devam eden Belçika liginde 6 maçta forma giydi.