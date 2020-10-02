02 Ekim 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Eddie Newton isyan etti! "Akıl dışı bir penaltı"

Newton isyan etti! Akıl dışı bir penaltı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 02.10.2020

, deplasmanda 1-1 berabere kaldıkları FK karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Akıl dışı bir penaltı kararı ile skor belirlendi" dedi.

Trabzonspor, 'in 4. haftasında FK'ya konuk oldu. Zorlu karşılaşma karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan , iyi bir oyun oynadıklarını ama penaltı kararı ile bir puana razı olduklarını söyledi.
Maç sonrası basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Eddie Newton, "Maçın ilk yarısı çok iyi oynamadık ama öne geçebilecek durumdaki pozisyonlar yakaladık. Bunları değerlendiremedik. İkinci yarı golü bulunca oyuna ağırlık koyduk ve maçın hakimiyetini elimize aldık. Maçın gidişatını ise son dakikalardaki akıl dışı bir penaltı kararı değiştirdi. O karardan sonra da zaten skor belli oldu. Genel olarak bakacak olursak oyuncularımızın iyi oynadığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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