Trabzonspor'a Oumar Niasse önerisi
Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna bir forvet katmak isteyen Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililere Everton'dan ayrılan Oumar Niasse önerildi. | Son dakika transfer haberleri...
Stoper takviyesi için geri sayıma geçen Fırtına, bir hamle de hücum hattına yapmayı planlıyor. Kanatta oynayabilen bir forvet isteyen bordo-mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen ancak bonservisi elinde bulunan Oumar Niasse önerildi. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerilirken, Trabzonspor'un maliyete göre karar vereceği öğrenildi. Daha önce Türkiye'de Akhisar forması da giyen Niasse, Lokomotiv Moskova, Hull City, Cardiff ve Everton'da görev yaptı. Senegalli oyuncunun menajerine, "Türkiye'ye dönmeye hazırım" dediği belirtildi.
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