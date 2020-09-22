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TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Oumar Niasse önerisi

Fırtına'ya Niasse önerisi
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Giriş Tarihi: 22.09.2020

Transfer çalışmalarını sürdüren ve kadrosuna bir forvet katmak isteyen Trabzonspor'da flaş bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililere Everton'dan ayrılan önerildi. | Son dakika transfer haberleri...

Stoper takviyesi için geri sayıma geçen Fırtına, bir hamle de hücum hattına yapmayı planlıyor. Kanatta oynayabilen bir forvet isteyen bordo-mavililere geçtiğimiz sezon Everton forması giyen ancak bonservisi elinde bulunan önerildi. 30 yaşındaki oyuncu aynı zamanda menajerler tarafından Beşiktaş'a da önerilirken, Trabzonspor'un maliyete göre karar vereceği öğrenildi. Daha önce Türkiye'de Akhisar forması da giyen Niasse, , Hull City, Cardiff ve Everton'da görev yaptı. Senegalli oyuncunun menajerine, "Türkiye'ye dönmeye hazırım" dediği belirtildi.

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