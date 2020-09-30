30 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Umut Meraş Trabzonspor yolunda

Umut Meraş Trabzonspor yolunda
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

Yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen bordo-mavililer transfer çalışmalarına hız verdi. 'u Bandırmaspor'a kiralayan Fırtına, sol bek pozisyonunda Marlon ile rekabete girecek bir futbolcu transfer etmek için girişimlerini sıklaştırdı. 'da gündeme gelen son isim Milli yıldız oldu.

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen , transfer çalışmalarında gaza bastı.

Trabzonspor'da 'un da ayrılığıyla birlikte sol bek mevkisine oyuncu arayışları hızlandı.

Daha önce ile temas kuran Bordo Mavililer transferde rotasını milli futbolcu 'a çevirdi.

Bandırmaspor Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı kiraladı

UMUT MERAŞ İLE TEMAS

61saat'in haberine göre; Fransa ekiplerinden Le Havre'de forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu için Bordo Mavililer kiralık olarak ilk girişimini yaptı.

Oyuncu cephesi ile görüşme yapan Trabzonspor oyuncunun kiralık olarak gelip gelemeyeceğini sordurdu.

Transferde henüz bir mutabakat sağlanamadığı bilgisine ulaşılırken Bordo Mavililerin stoper transferini gerçekleştirdikten sonra bu bölge için girişimlerini hızlandıracağı gelen bilgiler arasında….

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