30 Eylül 2020, Çarşamba

TFF 1. LİG

Bandırmaspor Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı kiraladı

Bandırmaspor Trabzonspor'dan çifte transfer yaptı
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor transferde çifte hamle yaptı. Bordo-beyazlılar, 'dan Rahmi Anıl Başaran ve 'u kadrosuna kattı.

, sol bek oyuncusu ve sezon başında 'dan kadrosuna kattığı Rahmi Anıl Başaran'ı 1'inci Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı. 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.

RAHMİ 2 MİLYON TL'YE ALINDI
Trabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan ederken bonservisine de 2 milyon TL ödendi. Genç oyuncunun transferi için de 600 bin TL bonus bulunuyor.



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