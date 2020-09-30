Bandırmaspor Trabzonspor'dan Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı kiraladı
TFF 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor transferde çifte hamle yaptı. Bordo-beyazlılar, Trabzonspor'dan Rahmi Anıl Başaran ve Abdurrahim Dursun'u kadrosuna kattı.
Trabzonspor, sol bek oyuncusu Abdurrahim Dursun ve sezon başında Balıkesirspor'dan kadrosuna kattığı Rahmi Anıl Başaran'ı TFF 1'inci Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı. 21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.
RAHMİ 2 MİLYON TL'YE ALINDI
Trabzonspor, sezon başında Rahmi Anıl Başaran'ı Balıkesirspor'dan transfer ederken bonservisine de 2 milyon TL ödendi. Genç oyuncunun transferi için de 600 bin TL bonus bulunuyor.
Abdurrahim Dursun Royal Hastanesi Bandırmaspor'umuzda! ✍🏻 🇱🇻 pic.twitter.com/L1oCwhM8LV— Royal Hastanesi Bandırmaspor (@Bandirma_SK) September 30, 2020
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