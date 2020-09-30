30 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Alpaslan Öztürk: Trabzonspor'a gitmek istiyorum

Transferi için izin istedi! Gitmek İstiyorum
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 Giriş Tarihi: 30.09.2020

, stoper bölgesine yapacağı takviyelerden birisini yerli düşünüyor. Gündemde yer alan savunmacının ise forması giyen olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu, ekibine “Trabzonspor’da oynamak istiyorum. İzin verin” dedi.

'de geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan 'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer uzun zamadır gündemlerinde olan için ekibi 'nin kapısını tekrar çalmaya hazırlanıyor.

"TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTİYORUM"

Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan 'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Öte yandan maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.

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