Son dakika transfer haberi: Alpaslan Öztürk: Trabzonspor'a gitmek istiyorum
Trabzonspor, stoper bölgesine yapacağı takviyelerden birisini yerli düşünüyor. Gündemde yer alan savunmacının ise Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk olduğu öğrenildi. 27 yaşındaki futbolcu, İzmir ekibine “Trabzonspor’da oynamak istiyorum. İzin verin” dedi.
Süper Lig'de geride kalan 3 haftada 4 puan toplayan Trabzonspor'da stoper arayışları tüm hızıyla sürüyor. Bordo-mavililer uzun zamadır gündemlerinde olan Alpaslan Öztürk için İzmir ekibi Göztepe'nin kapısını tekrar çalmaya hazırlanıyor.
"TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTİYORUM"
Göztepe'de transferin en gözde oyuncularından biri olan Alpaslan Öztürk'ün ise Trabzonspor'a gideceği iddia edildi. Bordo-mavili kulübün 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe'nin kapısını çaldığı ve tarafların anlaşmak üzere oldukları bildirildi. Alpaslan'ın da Başkan Mehmet Sepil'e Trabzonspor formasını giymek istediğini söylediği ileri sürüldü. Bu transferin de hafta sonuna kadar netleşmesi bekleniyor. Öte yandan Başakşehir maçının hazırlıklarını Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde sürdüren İzmir ekibinde sağ dizinden sakatlanan yeni transfer Nwobodo idmanda yer almadı. Nwobodo 4 hafta sahalardan uzak kalacak.
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