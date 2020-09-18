18 Eylül 2020, Cuma

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Lewis Baker Trabzon'a geldi! Mourinho detayı...

Frikik uzmanı Trabzon'da! Mourinho detayı...
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Giriş Tarihi: 18.09.2020

Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Beşiktaş'a mağlup olan 'da transferde hareketli saatler yaşanıyor. Bordo-mavililer Chelsea'den Lewis Renard Baker'i sezon sonuna kadar kiraladı.

, Chelsea kulübünden İngiliz orta saha Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı. Baker geçen sezonu Bundesliga'da formasıyla tamamladı. İngiliz futbolcu satın alma opsiyonuyla kiralandı. Baker, Chelsea'nin sürekli kiraladığı bir futbolcu. Geçen sezonu Bundesliga'da geçiren 25 yaşındaki Baker, bir önceki sezon Leeds Utd, ondan önceki sezon ise Middlesbrough'da oynadı. Baker'in en iyi performans gösterdiği takım ise Vitesse ile oldu. İngiliz yıldız 2 sezon terlettiği Hollada ekibi formasıyla 73 maça çıktı ve 20 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker Trabzon'a geldi

İNGİLTERE İLE 45 MAÇA ÇIKTI

İngiltere alt yaş milli takımlarında farklı kategorilerde formasını 45 kez giyen Baker, 19 kez de fileleri havalandırdı. Trabzonspor'un teknik direktörü Eddie Newton'un Chelsea'de görev aldığı dönemde kiralık oyunculardan sorumlu antrenörü olması ve Baker 'i iyi tanıması da transferde önemli bir rol oynadı. Dün akşam Türkiye'ye gelen 25 yaşındaki futbolcu bugün sağlık kontrolünden geçirilecek ve kendisini bordo-mavili renklere bağlayacak resmi imzayı atacak.

FRİKİK VE PENALTI UZMANI
Bordo-mavililerin yeni transferi Baker, merkez orta sahanın yanı sıra ofansif orta saha da oynayabiliyor. Her iki ayağını da kullanabilen 25 yaşındaki İngiliz futbolcu, etkili frikikleri ve penaltıları ile dikkat çeken bir isim

MOURINHO ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI
Karadeniz devinin renklerine bağlamak üzere olduğu Lewis Baker'e Chelsea'deki hocası Mourinho övgüler yağdırmıştı. İşte dünyaca ünlü teknik adamın Baker için sözleri: "Lewis Baker, İngiltere'ye parlak bir gelecek sunacak oyuncular arasında yer alıyor. İçimden bir ses, Lewis'in İngiltere'yi uluslararası arenada temsil edebilecek yeteneğe sahip olduğunu söylüyor. Baker, bu dediklerimi başaramazsa beni suçlayabilirsiniz.

Gregore Trabzonspor yolunda!

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