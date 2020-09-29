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TRABZONSPOR

Son dakika transfer haberi: Trabzonspor Ali Karimi transferinde bir adım önde

Menajeri transferi açıkladı! Trabzonspor...
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Giriş Tarihi: 29.09.2020

Son dakika  haberi: ’ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ’nin menajeri , oyuncu için  ve ’le de görüştüklerini ancak transfer konusunda 'un bir adım önde olduğunu söyledi. İşte detaylar...

çalışmalarını sürdüren , 'ın Esteghlal takımında forma giyen 26 yaşındaki İran Milli Takımı oyuncusu 'yi gündemine almıştı. Bordo-mavili ekip bir süredir bu oyuncuyla ilgilenirken, Karimi için ve 'in de teklifte bulunduğu iddia edildi. Oyuncunun menajeri , bu futbolcuyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü ifade ederken, "Ali Karimi'yle Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor'un ilgisinin olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında 'dan 3 takımdan teklif var ancak oyuncunun önceliği Türkiye" ifadelerini kullandı.

ŞU ANDA İSTANBUL'DA

Transfer görüşmeleri devam eden Ali Karimi, 'a geldi. Burada bordo-mavili idarecilerle bir araya geleceği öğrenilen Ali Karimi'nin bir aksilik olmaması durumunda ekibine imza atması bekleniyor. Takımıyla sözleşmesi sona eren Ali Karimi, geçtiğimiz sezon Esteghlal formasıyla 20 maça çıkarken 4 gol ve 4 asistlik performans ortaya koydu. Bordo-mavili ekibin İranlı savunmacısı Majid Hosseini'nin da arkadaşı olan Ali Karimi'nin, Trabzonspor'a transfer olması bekleniyor.
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