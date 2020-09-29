29 Eylül 2020, Salı

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Son dakika: Trabzonspor Abdurrahim Dursun ve Rahmi Anıl Başaran'ı Bandırmaspor'a kiraladı!

Fırtına'da iki ayrılık! Genç futbolcular...
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

genç yetenekleri ve 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı.

Süper Lig'in 3. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan 'da, bu maç öncesi flaş bir ayrılık gelişmesi yaşandı.

Bordo-mavili kulüp, tecrübe kazanmaları için takımın genç oyuncuları ile 1. Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırmaspor'a kiraladı.

21 yaşındaki Abdurrahim Dursun sol bek pozisyonunda, 20 yaşındaki Rahmi Anıl Başaran ise santrforda görev yapıyor.



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