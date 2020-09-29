29 Eylül 2020, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor Chelsea'den Jake Liam Clarke- Salter'ı gündemine aldı

Fırtına'ya stoper premier Lig'den geliyor
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 Giriş Tarihi: 29.09.2020

'da stoper arayışları sürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton gündemine 'nin oyuncusu olan - Salter'ı aldı. İşte detaylar...

Stoper arayışlarına devam eden , ve Championship'i yakın takibe aldı. Vitor Hugo'dan vazgeçen ve Erik Sviatchenko'dan cevap bekleyen Fırtına'nın 'da forma giyen - Salter'i gündemine aldığı belirtildi. basınında çıkan haberlerde; geçtiğimiz sezon Birmingham'a kiralık olarak giden ve bu sezon Chelsea'ya dönen futbolcunun yeniden takımdan ayrılacağı belirtildi. 23 yaşındaki Salter'in Trabzonspor'a transfer olabileceği yazıldı.
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