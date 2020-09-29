29 Eylül 2020, Salı
BİZE ULAŞIN
Son dakika: Trabzonspor Chelsea'den Jake Liam Clarke- Salter'ı gündemine aldı
Trabzonspor'da stoper arayışları sürüyor. Bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton gündemine Chelsea'nin oyuncusu olan Jake Liam Clarke- Salter'ı aldı. İşte detaylar...
Stoper arayışlarına devam eden Trabzonspor, Premier Lig ve Championship'i yakın takibe aldı. Vitor Hugo'dan vazgeçen ve Erik Sviatchenko'dan cevap bekleyen Fırtına'nın Chelsea'da forma giyen Jake Liam Clarke- Salter'i gündemine aldığı belirtildi. İngiltere basınında çıkan haberlerde; geçtiğimiz sezon Birmingham'a kiralık olarak giden ve bu sezon Chelsea'ya dönen futbolcunun yeniden takımdan ayrılacağı belirtildi. 23 yaşındaki Salter'in Trabzonspor'a transfer olabileceği yazıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama