30 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Serkan Asan çok hırslı

Serkan Asan çok hırslı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 30.09.2020

'un sağ beki Serkan Asan, Joao Pereira'nın sakatlığında başarılı bir performans göstermişti. 20 yaşındaki genç futbolcu formayı Portekizli tecrübeli isme kaptırmamak için idmanlarda da çok çalışıyor.

Fırtına'nın sağ beki Serkan Asan, Joao Pereira'nın sakatlığında başarılı bir performans göstermişti. 20 yaşındaki genç futbolcu formayı Portekizli tecrübeli isme kaptırmamak için idmanlarda da çok çalışıyor. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton, Gaziantepspor'a karşı Malatyaspor'a karşı kazanan takımı bozmayı düşünmüyor.

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