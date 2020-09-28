28 Eylül 2020, Pazartesi
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KULÜBÜ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Sviatchenko'nun bu karşılaşma sonrası Trabzonspor'a kesin cevabını vereceği, kulübünün ise sözleşmesindeki serbest kalır maddesi olan rakamı beklediği öğrenildi. Bu paranın 2 milyon 500 bin euro seviyelerinde olduğu ve yönetimin 1.85 boyundaki futbolcu için bu miktarı gözden çıkardığı ifade edildi. Takımın en çok sevilen isimlerinden birisi olan Sviatchenko'nun kulübü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik olarak tüm şartları seferber ettiği özellikle dile getiriliyor.
Trabzonspor Erik Sviatchenko'dan haber bekliyor
Trabzonspor daha önce, “Önce Midtjylland’ı Devler Ligi’nde üst tura çıkarmak istiyorum. Sonra görüşelim” diyen 28 yaşındaki futbolcu Erik Sviatchenko son kararını çarşamba günü verecek.
Trabzonspor'da Vitor Hugo transferi rafa kaldırıldıktan sonra ilk hedef Danimarkalı stoper Erik Sviatchenko... Uzun zamandır gündemde olan 28 yaşındaki savunmacı ve kulübü Midtjylland ile bir görüşme yapan Karadeniz devinin kurmayları, oyuncudan "Şampiyonlar Ligi'nde takımımı bir üst tura çıkartmak istiyorum. Ardından görüşebiliriz" cevabını almıştı. Şampiyonlar Ligi Play Off turu ilk maçında deplasmanda Slavia Prag ile 0-0 berabere kalan Midtjylland, 30 Eylül Çarşamba günü rövanşa çıkacak ve bu maçın sonucu Karadeniz devini çok yakından ilgilendiyor.
KULÜBÜ İLE 2 YILLIK SÖZLEŞMESİ VAR
Sviatchenko'nun bu karşılaşma sonrası Trabzonspor'a kesin cevabını vereceği, kulübünün ise sözleşmesindeki serbest kalır maddesi olan rakamı beklediği öğrenildi. Bu paranın 2 milyon 500 bin euro seviyelerinde olduğu ve yönetimin 1.85 boyundaki futbolcu için bu miktarı gözden çıkardığı ifade edildi. Takımın en çok sevilen isimlerinden birisi olan Sviatchenko'nun kulübü ile 2 senelik daha sözleşmesi bulunuyor. Yönetimin bu transferin gerçekleşmesi için ekonomik olarak tüm şartları seferber ettiği özellikle dile getiriliyor.
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