28 Eylül 2020, Pazartesi
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Benik Afobe: Buraya gelerek çok doğru bir karar verdiğimi net olarak gördüm
Trabzonspor'da Benik Afobe açıklamalarda bulundu. Afobe “Buraya gelerek doğru bir karar verdiğimi net olarak gördüm... Daha da iyi olacağım” ifadelerinde bulundu.
Trabzonspor'un, Stoke City'den bir yıllığına kiraladığı ve senelik 1 milyon 300 bin euro ödeyeceği Benik Afobe, iki maçta gösterdiği performansla sınıfı geçti. 27 yaşındaki santrfor, Yeni Malatyaspor maçında attığı iki golle bu bölgede bir sorun yaşanmayacağının sinyallerini verdi. Bitiş düdüğünün ardından soyunma odasında takım arkadaşlarının tebriklerini kabul eden Demokratik Kongolu santrfor, "Adeta yeniden doğdum. Buraya gelerek çok doğru bir karar verdiğimi net olarak gördüm" dedi. Bu arada Afobe, maçta performansını çok beğendiği savunma oyuncusu Hüseyin'i de özel tebrik etti.
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