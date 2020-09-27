27 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferleri göz doldurdu! Lewis Baker ve Marlon...

Fırtına'da yeniler göz doldurdu!
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında , 'u 3-1'lik skorla geçti. Bordo-mavililerin yeni transferleri ve Marlon performanslarıyla göz doldurdu.

'un yenileri dün kalitelerini sahneye koydu. Benik Afobe iki gol atarken, bir tanesinin asisti 'den geldi. İngiliz orta saha, Afobe'nin bordo- mavili takımı 2-0 öne geçiren ikinci golünün pasını verdi. 'den kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, futboluyla da göz doldurdu. Fluminense'den kiralanan Marlon da ilk resmi maçına çıktı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sol bekte başarılı performansıyla alkış aldı.

Fırtına yıldız ismin transferinden vazgeçti! İşte sebebi haberin devamı

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