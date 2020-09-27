27 Eylül 2020, Pazar
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Trabzonspor'un yeni transferleri göz doldurdu! Lewis Baker ve Marlon...
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla geçti. Bordo-mavililerin yeni transferleri Lewis Baker ve Marlon performanslarıyla göz doldurdu.
Trabzonspor'un yenileri dün kalitelerini sahneye koydu. Benik Afobe iki gol atarken, bir tanesinin asisti Lewis Baker'den geldi. İngiliz orta saha, Afobe'nin bordo- mavili takımı 2-0 öne geçiren ikinci golünün pasını verdi. Chelsea'den kiralanan 25 yaşındaki oyuncu, futboluyla da göz doldurdu. Fluminense'den kiralanan Marlon da ilk resmi maçına çıktı. Sakatlığını atlatan 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu sol bekte başarılı performansıyla alkış aldı.
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