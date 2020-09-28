28 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Serkan Asan teknik heyetin gözüne girdi

Fırtına'da Serkan Asan rüzgarı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'un genç sağ beki , tecrübeli futbolcu 'nın yokluğunda teknik heyetin gözüne girmeyi başardı. Serkan için teknik heyetim olumlu raporu yönetiminde gelecek adına yüzünü güldüren bir başka konu oldu.

36 yaşındaki sağ bek 'nın sakatlığı nedeniyle 3 maçta ilk 11 başlayan , gösterdiği performansla göz doldurdu. 21 yaşındaki savunmacı, Pereira ile kıyasıyla bir forma rekabetine gireceğinin de sinyallerini verdi. 1.70 boyundaki futbolcu geçen geçen sezon hem lig, hem kupa hem de Avrupa Ligi olmak üzere 17 maçta görev almıştı. Hem teknik heyetin, hem de yönetimin büyük beklenti içinde olduğu Serkan Asan, hem savunmada hem de hücumda büyük efor sarf ediyor.
Trabzonspor'da 2 değişiklik

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