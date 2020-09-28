28 Eylül 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Nwakaeme'ye aile morali! Yönetim harekete geçti

Nwakaeme'ye aile morali! Yönetim harekete geçti
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 28.09.2020

'un vazgeçilmez oyuncularından olan 'nin uzun süredir ailesini göremediği için mutsuz olduğu öğrenildi. Tecrübeli oyuncunun bu sorununu çözmek için yönetim harekete geçti.

Yeni Malatyaspor maçında muhteşem bir gol atan 'nin 90 dakika boyunca üzüntülü olması dikkat çekmişti. Salgın nedeniyle uzun zamandır ailesini göremeyen Nijeryalı sol kanadın bu nedenle biraz moralsiz olduğu ancak yönetimin bu konuyu çözmek için çabaladığı ifade edildi. ülkeye giriş-çıkış konusunda kısıtlamalar getirdiği ve 31 yaşındaki futbolcunun bu nedenle çaresiz kaldığı belirtildi. Bu problemin ilk milli maç arasında çözülmeye çalışacağı öğrenildi.
Trabzonspor 3-1 Yeni Malatyaspor | MAÇ SONUCU

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