27 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 2 değişiklik

Trabzonspor'da 2 değişiklik
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında 'u 3-1'lik skorla geçen , geçen hafta karşılaştığı Denizlispor maçına göre 2 değişiklikle başladı.

'da geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi. Marlon ilk resmi maçına çıktı.

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