Trabzonspor'da 2 değişiklik

Süper Lig'in 3. haftasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla geçen Trabzonspor, geçen hafta karşılaştığı Denizlispor maçına göre 2 değişiklikle başladı.

Trabzonspor'da geçen haftaki Denizlispor maçının ilk 11'ine göre 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Teknik direktör Newton, Campi'nin yerine geçen hafta kırmızı kart cezası nedeniyle oynayamayan Flavio'ya, Abdurrahim Dursun'un yerine de sakatlığı düzelen Marlon'a ilk 11'de görev verdi. Marlon ilk resmi maçına çıktı.

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