26 Eylül 2020, Cumartesi
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Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp: Trondsen'in sözleşmesini dondurabiliriz
Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1'lik skorla geçti. Maçın ardından Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp açıklamalarda bulundu. Alp, "Trondsen'le ilgili sözleşmeyi dondurma planımız var, bu sezon dönmesi zor gözüküyor. Guilherme'den takım bulmasını istedik, arayışlarına izin verdik. Hosseini ile ilgili de bir tasarrufumuz yok" ifadelerini kullandı.
26.09.2020
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