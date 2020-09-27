27 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Nwakaeme'den şık gol! Çarşıya yolladı

Nwakaeme'den şık gol! Çarşıya yolladı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

, 'in 3. haftasında 'u 3-1 yendi ve 3 puanın sahibi oldu. Mücadelede bordo-mavililerin Nijeryalı yıldızı Nwakaeme, şık bir gol attı.

Bordo-mavili takımın Nijeryalı yıldızı Anthnoy Nwakaeme attığı şık golle şapka çıkarttırdı. Tecrübeli oyuncu, ilk yarının uzatma anlarında ceza yayı civarında buluştuğu topla önce Yeni Malatyasporlu 2 futbolcuyu şık bir feykle 'çarşıya' gönderdi, sonra sol ayağıyla yerden sert düzgün bir şutla fileleri buldu. Bu sezon siftahı yapan 'Bay Beyin' geçen sezon ligde 11 gol atmıştı.

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