Hüseyin Türkmen: İlk yarıda işi bitirdik

Penaltıya neden olan Hüseyin Türkmen, "Kazanmak için çıkmıştık. Takım arkadaşlarım ilk yarıda işi bitirdi zaten. İkinci yarıda skoru korumaya gittik. Bunu da başardık. Hocamızın istediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Her hafta iyiye gidiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlıyor" diye konuştu.

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