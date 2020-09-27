27 Eylül 2020, Pazar

TRABZONSPOR

Hüseyin Türkmen: İlk yarıda işi bitirdik

Hüseyin Türkmen: İlk yarıda işi bitirdik
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 27.09.2020

'in 3. haftasında 'u 3-1'lik skorla geçen 'da maçın ardından konuştu. Türkmen, "İlk yarıda işi bitirdik" dedi.

Penaltıya neden olan , "Kazanmak için çıkmıştık. Takım arkadaşlarım ilk yarıda işi bitirdi zaten. İkinci yarıda skoru korumaya gittik. Bunu da başardık. Hocamızın istediği şekilde oynamaya çalışıyoruz. Her hafta iyiye gidiyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız da bize uyum sağlıyor" diye konuştu.

Maç sonrası flaş açıklama! haberin devamı

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