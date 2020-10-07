07 Ekim 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo'dan dikkat çeken paylaşım!

Hugo'dan dikkat çeken paylaşım!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 07.10.2020

'un transfer döneminin son günü Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Vitor Hugo, hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla dikkatleri çekti. Bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkan tecrübeli futbolcu, paylaşımına "" notunu düştü.

'un Palmeiras'tan kadrosuna kattığı Vitor Hugo, bordo-mavili takıma ve Türkiye'ye çabuk ısındı. Transferin son günü Trabzonspor'a 4 yıllık imza atan Brezilyalı stoper, hesabından yaptığı Türkçe paylaşımla dikkat çekti.

Bordo-mavili takımın antrenman tişörtünü sırtına geçiren Vitor Hugo, fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "" yazdı. Hugo'nun bu paylaşımı Trabzonspor taraftarının beğenisini kazandı.

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