25 Eylül 2020, Cuma

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Trabzonspor'un yeni transferi Fousseni Diabate şehre geldi! Sözleşme süresi...

Yeni transfer şehre geldi! İşte sözleşme süresi
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Trabzonspor'un transferi için Leicester City ile anlaşma sağladığı Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına bordo-mavililere bağlayacak imzayı atacak. Fırtına'nın kasasından bu transfer için 1 milyon Euro çıkmarı bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Karadeniz Fırtınası takviyelerini sürdürüyor. Trabzonspor, Leicester City'den Fousseni Diabate'yi de renklerine bağladı. Dün İstanbul'a gelen ve geç saatlerde Trabzon'a geçen Diabate'nin sağlık kontrollerinin ardından kendisini 3+1 yıllığına Trabzonspor'a bağlayacak imzayı atması bekleniyor. Bordo-mavililer, kiralama teklifi kabul görmeyince Diabate'yi bonservisiyle aldı. Leicester'a 1 milyon euro civarında bir ücret ödenecek.

HÜCUMA BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Diabate, Türk futbolseverlere uzak bir isim değil. İki sezon önce Süper Lig'in ikinci devresinde forması terleten 24 yaşındaki süratli hücum oyuncusu sol ayağını raket gibi kullanıyor. Her iki kanat haricinde, görev verildiğinde forvette de forma giyebilen başarılı futbolcu geçtiğimiz sezonu Fransız kulübü Amiens'te geçirdi. 20 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performansa imzasını attı.
Yunus Emre SEL

SİVAS'TA 5 GOLE KATKI

Fousseni Diabate, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor forması giydi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu 17 karşılaşmada 2 defa fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.

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