Guilherme antrenmana alınmadı

Geçtiğimiz devre arasında kadroya dahil edilen Guilherme, bordo-mavililerde beklentileri karşılayamamıştı. Yönetim oyuncunun takımdan ayrılmasını isterken, Brezilyalı aldığı 1.1 milyon Euro maaş yüzünden buna sıcak bakmıyor. 29 yaşındaki oyuncu, takımın son idmanına alınmadı.

Karadenız devi, yabancı kontenjanı nedeniyle yabancı transferinde ciddi sorunlar yaşıyor. Joao Pereira, Edgar, Campi, Hosseini, Marlon, Trondsen, Flavio, Baker, Nwakaeme, Guilherme, Caleb Ekuban, Afobe ve Plaza olmak üzere 13 yabancısı bulunan bordo-mavililer, 14. yabancı hakkını Diabate'ye lisans çıkartarak kullanacak. Ancak en az iki yabancı stoper ve bir hücum oyuncusu daha almayı planlayan yönetim, bu nedenle kontenjan açmak istiyor. Yönetimin ısrarla göndermek istediği Guilherme ise kazandığı 1 milyon 100 bin euro nedeniyle gitmemekte direniyor. Yönetimin, son çare olarak dün idmana almadığı 29 yaşındaki sambacı, Göztepe ile görüşme halinde.

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