Rennes Uğurcan Çakır konusunda ısrarcı!

Trabzonspor'un transferi için Leicester City ile anlaşma sağladığı Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate, Trabzon'a geldi. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini 4 yıllığına bordo-mavililere bağlayacak imzayı atacak. Fırtına'nın kasasından bu transfer için 1 milyon Euro çıkmarı bekleniyor. | Son dakika Trabzonspor haberleri