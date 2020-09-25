25 Eylül 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Rennes Uğurcan Çakır konusunda ısrarcı!

Rennes'in Uğurcan ısrarı!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 25.09.2020

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Trabzonspor'un başarılı kaleccisi Uğurcan Çakır konusunda ısrarını sürdürüyor. Kalecisi Edouard Mendy'i Chelsea'ye satan Fransız ekibi, bordo-mavililerden Uğurcan Çakır'ı istiyor.

Chelsea, Fransa'nın Rennes takımından Senegalli kaleci Edouard Mendy ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Mendy'yi 25 milyon euro'ya satan Rennes'in gözünün ise Uğurcan Çakır'da olduğu belirtildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu resmi teklif gelmesi halinde yönetim kurulunun belirlediği ücretin altında hiçbir oyuncularını satmayacaklarını açıklamıştı.

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