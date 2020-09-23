23 Eylül 2020, Çarşamba
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Trabzonspor Marko Livaja için girişimlere başladı
Trabzonspor'da forvet bölgesine Afobe'nin ardından bir oyuncu daha katmak için yoğun çaba devam ediyor. Bordo-mavililer AEK forması giyen Marko Livaja için devreye girdi.
Forvet takviyesi yapmak isteyen Trabzonspor, geçen sezon Yunanistan AEK takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon euro'ya transfer edilen Marko Livaja için istenen rakam 2 milyon euro. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe de devrede.
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