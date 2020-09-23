23 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor Marko Livaja için girişimlere başladı

Trabzonspor'a Hırvat golcü!
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

'da forvet bölgesine Afobe'nin ardından bir oyuncu daha katmak için yoğun çaba devam ediyor. Bordo-mavililer forması giyen için devreye girdi.

Forvet takviyesi yapmak isteyen , geçen sezon takımında 15 gol, 12 asistlik harika bir performans sergileyen 26 yaşındaki futbolcu için devreye girdi. 2018-2019 sezonunda İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon euro'ya transfer edilen için istenen rakam 2 milyon euro. Kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi bulunan başarılı futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Tecrübeli futbolcu için de devrede.
Trabzonspor'da Marlon takımla çalışmalara başladı


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