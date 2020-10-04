Son dakika: Trabzonspor'un yeni transferi Vitor Hugo Trabzon'da

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, defans bölgesi için bir süredir Vitor Hugo ile görüşüyordu. Brezilyalı oyuncu, Trabzon'a geldi. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Stoper hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Palmeiras forması giyen Vitor Hugo'yla prensip anlaşmasına varmıştı. 29 yaşındaki oyuncu İstanbul aktarmalı olarak Trabzon'a geldi.

Sağlık kontrollerinden geçecek Brezilyalı stoper, bir sorun çıkmaması halinde kendisini bordo-mavililere bağlayan imzayı atacak.

VITOR HUGO KİMDİR?

Brezilya doğumlu genç oyuncu 20 Mayıs 1991 yılında doğmuştur. Kariyeri için ilk adımları 2008 yılında Brezilya takımlarından biri olan Junior'da atmıştır daha sonra Santo Andre'ye transfer olmuştur. 1.87 boyunda olan Vitor Hugo, stoper olarak oynamaktadır. Brezilya'nın milli takım oyuncularındandır. Kariyerinin büyük bir çoğunluğunu Brezilya Ligi'nde geçiren Vitor Hugo, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi kulüplerinden biri olan Fiorentina'da oynamıştır.





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