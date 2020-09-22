22 Eylül 2020, Salı
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Trabzonspor'da Marlon takımla çalışmalara başladı
Trabzonspor'a sevindirici haber geldi... Bordo-mavililerin yıldız ismi Marlon, sakatlığını atlattı ve takımın bugünkü antrenmanında yer aldı. İşte detaylar...
Süper Lig'de 26 Eylül Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, bir günlük iznin ardından çalışmalarını sürdürdü.
Teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana Kamil Ahmet Çörekçi ve Caleb Ekuban katılmadı, Ahmet Canbaz ise salonda çalıştı. Joao Pereira, bireysel çalışmalarını sürdürürken, Brezilyalı sol bek Marlon, takımla çalışmalara başladı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından yarı sahada taktik maçı yaptı, son bölümde de şut çalıştı.
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