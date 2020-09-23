23 Eylül 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Fousseni Diabate Trabzonspor yolunda! Fousseni Diabate kimdir?

Fırtına'ya Malili kanat! Oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 23.09.2020

çalışmalarını sürdüren , ekiplerinden forması giyen Malili kanat oyuncusu için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri....

, ekibi 'den 'yi kadrosuna kattı. Resmi evrakları İngiliz ekibine gönderen bordo-mavililler, Malili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.

BU HAFTA İÇİ TRABZON'A GELECEK

temsilcisi bir dönem 'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.

FOUSSENI DIABATE KİMDİR?

18 Ekim 1995 tarihinde 'nın Aubervilliers kentinde dünyaya gelen Fousseni Diabate, futbola Stade Reims altyapısında başladı. Guingamp ve Ajaccio formalarını da giyen Diabate, 2018 yılında 2 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'e oldu. 2018/2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Malili futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Amiens'te geçirdi. Kariyerinde 91 maça çıkan ve 9 gol ve 8 asistlik bir performans gösteren 24 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 1.75 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.

Fousseni Diabate Trabzonspor yolunda

Fırtına'da yıldız isim takımla çalışmalara başladı haberin devamı

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