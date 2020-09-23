Fousseni Diabate Trabzonspor yolunda! Fousseni Diabate kimdir?
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Malili kanat oyuncusu Fousseni Diabate için hem oyuncuyla hem de kulübüyle anlaşma sağladı. Son dakika Trabzonspor transfer haberleri....
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Resmi evrakları İngiliz ekibine gönderen bordo-mavililler, Malili futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak.
BU HAFTA İÇİ TRABZON'A GELECEK
Karadeniz temsilcisi bir dönem Sivasspor'da da kiralık olarak forma giyen ve oynadığı futbolla göz dolduran Diabate'nin transferini tamamladı. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun bu hafta içi Trabzon'a gelmesi bekleniyor.
FOUSSENI DIABATE KİMDİR?
18 Ekim 1995 tarihinde Fransa'nın Aubervilliers kentinde dünyaya gelen Fousseni Diabate, futbola Stade Reims altyapısında başladı. Guingamp ve Ajaccio formalarını da giyen Diabate, 2018 yılında 2 milyon Euro karşılığında Premier Lig ekibi Leicester City'e transfer oldu. 2018/2019 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Malili futbolcu, geçtiğimiz sezonu Fransız ekibi Amiens'te geçirdi. Kariyerinde 91 maça çıkan ve 9 gol ve 8 asistlik bir performans gösteren 24 yaşındaki kanat oyuncusunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 1.75 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2.2 milyon Euro.
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