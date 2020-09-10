10 Eylül 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber!

Trabzonspor'a Beşiktaş maçı öncesi kötü haber!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 Giriş Tarihi: 10.09.2020

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira maç kadrosunda yer almayacak.

'da sakatlık şoku yaşanıyor. Bordo mavililerde Trondsen, Marlon ve Pereira maç kadrosunda yer almayacak.

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